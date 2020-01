Ilicic doet gooi naar doelpunt van het jaar in Serie A

Anderlecht rouwt om Rensen­brink: 'Mooiste linksvoor uit onze geschiede­nis’

23:06 Het overlijden van Rob Rensenbrink is een zware slag voor wie van RSC Anderlecht houdt. Dat meldde de Brusselse club kort na het nieuws dat de voormalig linksbuiten is overleden na een slepende spierziekte. ,,Rob Rensenbrink is een absoluut clubicoon", valt te lezen op de website van 'Paars-wit', waar Rensenbrink speelde van 1971 tot 1980.