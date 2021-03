Inbraak bij PSG-sterren: ‘Klappen voor papa Marquinhos, 500.000 euro aan horloges weg bij Di María’

Ángel Di Maria werd gisteren in de 62ste minuut gewisseld door coach Mauricio Pochettino, nadat technisch directeur Leonardo de Argentijnse oefenmeester had ingeseind over de brute inbraak. Volgens de Franse sportkrant L’Equipe maakten de dieven horloges en sieraden buit ter waarde van 500.00 euro.

De trieste privéreden achter de plotselinge wissel van PSG-ster Di María

Volgens Le Parisien kwam de familie van Di María niet in aanraking met de dieven. De vrouw en kinderen van de Argentijnse aanvaller keken op de begane grond de wedstrijd van PSG, terwijl de criminelen erin slaagden om geluidloos met de lift van de kelder naar de bovenverdieping te komen. Daar sloegen de overvallers hun slag, om vervolgens geluidloos te vertrekken. De politie werd pas ingeschakeld toen de dieven al met de noorderzon waren vertrokken.

In 2015, toen Di María nog bij Manchester United speelde, werd de familie ook al eens opgeschrikt door een inbraak. Later in Frankrijk had de oud-speler van Real Madrid al eens aangegeven dat zijn familie was getraumatiseerd door de overval. De angst was, naast de sportieve reden, een drijfveer om te vertrekken uit Engeland. Pijnlijk detail is dat Di María afgelopen vrijdag nog zijn aflopende contract met een jaar in Parijs verlengde.

Vader Marquinhos geslagen

Ook bij teamgenoot Marquinhos werd er tijdens het verloren duel ingebroken. Volgens Le Parisien waren in het huis van de aanvoerder, die wel de hele wedstrijd met PSG uitspeelde, zijn twee dochters (13 en 16 jaar) en vader aanwezig (52 jaar).



Volgens de krant werd de vader van Marquinhos verrast door twee overvallers toen hij buiten de honden aan het voeren was. Vervolgens werd hij door de criminelen naar binnen gedirigeerd, waarna hij klappen kreeg tegen zijn gezicht, borstkas en ribben. Het drietal werd opgesloten in een kamer, waarna de dieven er uiteindelijk vandoor gingen met drie tassen, sieraden, diverse luxe artikelen en een geldbedrag van € 2.000, -.



Het Franse RMC Sport heeft dezelfde lezing, alleen is het volgens de site niet zeker dat de vader klappen kreeg. Volgens het medium werd de familie tussen de 30 en 40 minuten opgesloten door de overvallers en werd er in totaal voor tienduizenden euro’s gestolen.

Marquinhos speelde wel de hele wedstrijd mee tegen Nantes.

Op Instagram bevestigde de vrouw van de Braziliaanse verdediger, Carol Cabrino, de inbraak: ,,Niemand heeft geleden en het gaat goed met iedereen. Er is meer angst aangericht dan schade.”



De politie, dat inmiddels een onderzoek is gestart, sloot gezien de gelijktijdige tijdstippen van de inbraken al uit dat deze door dezelfde personen zijn uitgevoerd.



In het verleden werd er ook al bij (ex-)PSG-spelers Sergio Rico, Mauro Icardi, Eric Maxim Choupo-Moting en Thaigo Silva ingebroken.

Volledig scherm Ook bij PSG-spits Mauro Icardi werd er dit jaar ingebroken. © AFP