Infantino legt bommetje onder WK vrouwen: tv-uitzending in grote Europese landen in het geding

Wereldvoetbalbond FIFA verhoogt de druk op tv-zenders in Duitsland, Frankrijk, Engeland, Spanje en Italië om hun biedingen op de tv-rechten voor het WK vrouwenvoetbal van deze zomer in Australië en Nieuw-Zeeland te verhogen. Voorzitter Gianni Infantino dreigt er nu zelfs mee om het WK in de vijf landen helemaal niet uit te zenden.

Infantino is erg ontevreden met de voorstellen op dit moment uit de vijf grote Europese landen. ,,De biedingen, in het bijzonder die uit de vijf grote Europese landen, zijn nog steeds zeer teleurstellend en simpelweg onacceptabel”, zei hij bij een persbijeenkomst in Genève.

De Zwitser verklaarde verder dat ‘het als FIFA onze morele en wettelijke verplichting is om het WK vrouwenvoetbal niet te onderschatten’. ,,We zijn genoodzaakt het WK niet uit te zenden in de vijf landen als de biedingen niet eerlijk verlopen.”

Ook een paar maanden geleden luidde Infantino al de noodklok. Hij vertelde toen dat de biedingen in sommige landen slechts 1 procent bedroegen van het geld dat voor een WK voor mannen wordt betaald. Die situatie lijkt in de tussentijd niet veranderd te zijn. De FIFA verdrievoudigde het prijzengeld voor het WK vrouwen.

Dat de mannen nog altijd veel meer verdienen zou vooral komen door de houding van de omroepen. Die hebben volgens Infantino ‘de plicht hebben om vrouwensport te promoten en erin te investeren’. ,,Vrouwen verdienen het, zo simpel is het!”

Tijdsverschil

Het tijdsverschil met Australië en Nieuw-Zeeland zou voor verschillende zenders een obstakel zijn. ,,Maar dat slaat economisch nergens op”, counterde Infantino. ,,De kijkcijfers zijn er. De wedstrijden zijn niet in primetime in Europa, maar soms wel in de ochtend om 9 of 10 uur. Dat zijn nog redelijke tijden.”

Het WK voetbal voor vrouwen vindt plaats van 20 juli tot en met 20 augustus volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. De Oranje Leeuwinnen werden in de groepsfase ingedeeld met regerend wereldkampioen Verenigde Staten, Vietnam en Portugal. Die duels zijn bij de NOS te zien.

Speelschema WK

De Oranje Leeuwinnen treffen dit jaar op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland onder meer titelverdediger Verenigde Staten in de groepsfase, die Nederland afwerkt in Nieuw-Zeeland. Bekijk hier het complete speelschema van het WK vrouwenvoetbal, dat van 20 juli tot en met 20 augustus plaatsvindt.

