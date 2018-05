Iniesta looft Van Gaal: 'Coach met grootste invloed op mijn carrière'

Iniesta maakte op 29 oktober 2002 onder Van Gaal zijn debuut in de hoofdmacht van FC Barcelona, de club waar hij op zijn twaalfde jaar in de jeugdopleiding terecht kwam. ,,Dat debuut in het eerste was misschien wel de belangrijkste dag in mijn carrière, omdat ik er zo lang naar had uitgekeken. Door het vertrouwen dat ik van hem kreeg, kreeg ik ook meer vertrouwen in mijn eigen kunnen," vertelt Iniesta.



Iniesta is ook lovend over zijn latere coaches Frank Rijkaard, Pep Guardiola, Tito Vilanova, Luis Enrique en zijn huidige trainer Ernesto Valverde. 'El Blanquito' won in de afgelopen zestien jaar al 32 prijzen met FC Barcelona, waaronder negen landstitels en vier keer de Champions League. ,,Of er nog iets ontbreekt in mijn carrière? In het voetbal kun je niet alles winnen. De nederlagen en teleurstellingen doen pijn, maar de trots en de blijdschap over de gewonnen wedstrijden en prijzen overheersen dat ruimschoots. Onoverwinnelijke teams bestaan niet."