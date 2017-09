Iniesta spreekt voorzitter tegen, nog geen akkoord met Barça

Mbappé gepresenteerd, nu tijd om rijbewijs te halen

14:30 Hij is pas 18 jaar, maar daar stond-ie dan vanmiddag met het shirt van Paris Saint-Germain in zijn handen. Kylian Mbappé werd bij de Parijse grootmacht gepresenteerd en mag zich de duurste voetbaltiener ter wereld noemen met een potentiële transfersom die kan oplopen tot – naar verluidt – 180 miljoen euro. Nu is het voor Mbappé eerst tijd voor een ander doel: zijn rijbewijs halen.