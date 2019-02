Inspiratieloos Liverpool laat weer punten liggen in titelrace

VideoLiverpool heeft opnieuw twee punten laten liggen in titelstrijd in de Premier League. De uitwedstrijd bij West Ham United eindigde vanavond in een 1-1 gelijkspel, nadat woensdag ook tegen Leicester City al twee punten werden verspeeld.

Door Geert Langendorff



De koploper van de Premier League was vanavond geen schim van het team, dat voor de jaarwisseling tegenstanders eenvoudig opzij zette. Door de remise, de tweede op een rij, slonk de voorsprong op titelconcurrent Manchester City tot drie punten. Meer dan aan stress lag de oorzaak van de uitglijder aan het ontbreken van sleutelspelers.

Blessures vormen al een tijdje de zichtbare littekens van een veeleisend programma. Vooral de achterhoede raakte onderweg behoorlijk beschadigd. Het dwong Jürgen Klopp om spelers op ongebruikelijke posities neer te zetten, maar verval bleef door de aanwezigheid van leiders in elke linie uit. Late afzeggingen van aanvoerder Jordan Henderson en Georginio Wijnaldum voor het duel met The Hammers zorgden wel van een verstoring van het ritme.

Met alleen Virgil van Dijk en James Milner binnen de lijnen om de organisatie strak te houden, liet Liverpool onnodig een steek vallen. Liverpool kwam na een duidelijke buitenspelsituatie met Milner in de 22ste minuut op voorsprong, maar de treffer van Sadio Mané (0-1) leverde geen zege op. Zes minuten later kwam West Ham United alweer op gelijke hoogte in het London Stadium. De Braziliaanse middenvelder Fabinho veroorzaakte een vrije trap. Felipe Anderson bracht daaruit Michail Antonio, ontsnapt aan de aandacht van Naby Keita, in stelling voor de 1-1.

Geen inspriratie

Het ontbrak Liverpool aan frisheid, inspiratie en energie om middenmoter West Ham United in de gebruikelijke stijl kapot te spelen. The Reds vochten hard, maar misten finesse. De strijd om de landstitel is nog lang niet beslist. In de eerste twintig wedstrijden liet Liverpool vijf punten liggen, in de laatste vijf wedstrijden al zeven punten.

Manchester City kan woensdagavond al op gelijke hoogte komen met Liverpool, als het de uitwedstrijd bij Everton wint. De ploeg van Pep Guardiola heeft dan wel een wedstrijd meer gespeeld. Liverpool komt komende zaterdag weer in actie, thuis tegen Bournemouth. Daarna wachten negen rustdagen in aanloop naar de eerste confrontatie met Bayern München in de achtste finale van de Champions League.

