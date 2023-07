Inter Miami-baas onthult salaris Lionel Messi: ‘Apple-contract was erg belangrijk om de deal te sluiten’

In Amerika doen ze nooit geheimzinnig over de exorbitante bedragen die sporters verdienen. Dus wat Lionel Messi als speler van Inter Miami straks kan bijschrijven op zijn goedgevulde rekening, is allesbehalve een staatsgeheim.

Inter Miami-baas Jorge Mas, directeur en mede-eigenaar van de MLS-club, heeft in een interview met El Pais onthuld dat de Argentijnse superster ‘tussen de 50 en 60 miljoen dollar’ (45 tot 55 miljoen euro) per jaar gaat verdienen.

Daar blijft het niet bij want naar verluidt deelt Messi ook in de winst van twee van de grootste commerciële partners van MLS (Major League Soccer), Apple en Adidas. Daarnaast heeft hij een optie om een ​​minderheidsbelang in de club te kopen, die gedeeltelijk eigendom is van - en beheerd wordt door - David Beckham. De voormalig Engels international sloot een vergelijkbare deal toen hij in de Verenigde Staten ging voetballen. Beckham tekende in 2007 voor LA Galaxy met een optie om een club te kopen als de MLS werd uitgebreid. Die kans kwam er in 2018 in Miami.

Mas sluit niet uit dat Messi het voorbeeld van Beckham volgt. ,,Ik denk dat hij komt met de wens om zijn stempel te drukken, en dat zal hij ook buiten het voetbal kunnen doen”, zegt hij in El Pais. ,,Als hij stopt, heeft hij een aandeel in de club. Ik stel me een leven na het voetbal voor Messi voor dat erg lijkt op dat van David Beckham of Michael Jordan.”

Volledig scherm David Beckham in gesprek met Max Verstappen en Sergio Pérez op het circuit van Miami vorig jaar. © Pro Shots / Michael Potts

Inter Miami aasde al jaren op de handtekening van Messi. ,,In 2019 begonnen we na te denken over hoe we hem konden binnenhalen”, aldus Mas. ,,Messi kan van de MLS een van de twee of drie grootste competities ter wereld maken.”

Volgens Mas heeft hij er drie jaar over gedaan, waarvan anderhalf jaat ‘heel intensief’, om Messi over te halen. ,,Er waren veel gesprekken met Jorge (Messi's vader, red). David sprak met Leo alleen over voetbalkwesties, omdat hij een speler was. Eind mei waren we klaar. Ik wilde niet dat hij zich onder druk gezet zou voelen. We spraken in Barcelona, ​​​​Miami, Rosario en Doha. Ik heb het hele WK in Qatar doorgebracht om naar Argentinië te kijken. Het Apple-contract was erg belangrijk om de deal te sluiten.”

Niet alleen financieel, ook sportief wordt Messi op zijn weken bediend in Miami, waar ook Sergio Busquets de ploeg komt versterken. Mas: ,,Voor ons was het essentieel om Messi te omringen met spelers van zijn niveau.”