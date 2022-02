Inter verzuimt weer om koppositie over te nemen van AC Milan

Arnaut Danjuma: smaakmaker en de hoop van Villarreal in Champions Lea­gue-kra­ker tegen Juventus

Hij is dit seizoen de meest opvallende Nederlander in de Champions League. Arnaut Danjuma (25) scoorde al vier keer in zes duels voor Villarreal. Slaat de Oranje-international vanavond ook toe in de achtste finale tegen Juventus?

