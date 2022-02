Inter vol ongeloof: Giroud schiet AC Milan naar derbyzege na afgekeurde goal Dumfries

Scorende Antony van waarde voor Brazilië: ‘Krijg veel vertrouwen van mijn medespe­lers’

Uruguay heeft dinsdagnacht goede zaken gedaan in de strijd om rechtstreekse plaatsing voor het WK in Qatar. In stadion Centenário in Montevideo won de ploeg van Luis Suárez met 4-1 van Venezuela, de hekkensluiter in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep. Daardoor maakt Uruguay nog altijd kans op een plek bij de eerste vier, die recht geeft op een direct ticket voor de eindronde. Bij het al geplaatste Brazilië maakte Ajacied Antony zijn tweede interlandgoal.

