Inter zet Champions League op het spel

Rellen overschadu­wen bekerwinst PAOK

22:44 PAOK Saloniki heeft de beker in Griekenland veroverd. De club uit Thessaloniki versloeg in de zwaarbeladen bekerfinale in het Olympiastadion in Athene AEK Athene met 2-0, waardoor de ploeg van Diego Biseswar voor de zesde keer de beker won.