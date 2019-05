Inter zonder De Vrij met pijn en moeite langs hekkensluiter Chievo

Dat deed hij tegen Nicola Rigoni namens de bezoekers zijn tweede gele kaart pakte en mocht inrukken. In de eerste helft had Matteo Politano al voor 1-0 gezorgd voor de club van Stefan de Vrij, die vanwege een dijbeenblessure ontbrak.



Dankzij de drie punten klimt Inter weer over het Atalanta van Marten de Roon en Hans Hateboer heen naar de derde plaats. De Nerazzurri hebben 66 punten, één meer dan Atalanta en vier meer dan stadgenoot AC Milan en AS Roma. Vier clubs mogen rechtstreeks de Champions League in, de nummers 5 en 6 zien we komend seizoen in de Europa League terug.



Er zijn nog twee speelrondes te gaan in Italië. Bekijk hier alle uitslagen, de stand en het programma in de Serie A.