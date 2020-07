Internazionale haalt flink uit tegen Brescia, eerste goal voor Eriksen

Internazionale blijft derde in de Serie A met 64 punten na 29 wedstrijden. Dat zijn vier punten minder dan Lazio en acht punten minder dan Juventus, dat op weg lijkt naar de negende landstitel op rij. Inter kwam via vijf minuten al op voorsprong via Ashley Young, die met een volley scoorde uit een voorzet van Alexis Sanchez. De Chileense aanvaller, die wordt gehuurd van Manchester United, maakte er na twintig minuten 2-0 van met een koeltjes genomen strafschop. Kort voor rust maakte Danilo d’Ambrosio de derde en kort na rust maakte Roberto Gagliardini de vierde namens Internazionale.

Met een ruime voorsprong bracht Antonio Conte halverwege de tweede helft Christian Eriksen en Romelu Lukaku nog even het veld in. Uit een schot van Lukaku tikte Eriksen in de 83ste minuut vanuit de rebound de 5-0 binnen, zijn eerste goal namens Inter. Vijf minuten later zorgde Antonio Candreva voor de 6-0 eindstand in Milaan.