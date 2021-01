Internazionale mist coach Antonio Conte komende wedstrijden na misdragingen

Conte kreeg eerst geel en daarna rood nadat hij aanmerkingen bleef maken op de leiding. Na het duel, dat voor Inter in een teleurstellende 0-0 eindigde, benaderde hij de arbiter ,,Met een dreigende houding en daarbij beledigingen schreeuwend”, meldt de club van Stefan de Vrij. Conte verontschuldigde zich later al in interviews en voegde eraan toe dat de scheidsrechter naar zijn mening te weinig extra tijd had toegepast.



Ook technisch directeur Gabriele Oriali mengde zich in de discussie. Hij kreeg een boete van 5000 euro voor het beledigen van de scheidsrechter.