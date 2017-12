Invaller Giroud redt punt voor Arsenal

AS Roma morst dure punten tegen Chievo

14:51 AS Roma is zondag tegen Chievo niet verder gekomen dan 0-0. De ploeg van trainer Eusebio di Francesco kwam niet tot scoren tegen de middenmoter uit Verona en blijft daarmee op de vierde plaats in de Serie A staan. Roma heeft vijf punten achterstand op koploper Internazionale, maar heeft ook een wedstrijd minder gespeeld.