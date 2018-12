Invaller Martínez helpt Inter aan overwinning tegen Napoli

Video AS Roma met invaller Kluivert eenvoudig langs Sassuolo

23:09 AS Roma is in de Serie A gestegen naar de zevende plek. Vier dagen na de nederlaag van 1-0 bij koploper Juventus, won het team van coach Eusebio Di Francesco in eigen stadion met 3-1 van Sassuolo. Roma heeft na achttien speelronden 27 punten en Sassuolo 25.