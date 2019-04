Invaller Memphis zeer pijnlijk onderuit met Lyon

Daardoor is de kans op de tweede plek, die recht geeft op deelname aan de groepsfase van de Champions League, weer wat kleiner geworden. Lyon staat vier punten achter op runner-up Lille, dat zondag het gat kan vergroten in de uitwedstrijd tegen Stade Reims.



Met een treffer van Martin Terrier in de eerste minuut begon Lyon nog wel goed aan de wedstrijd. Daarna viel de thuisploeg echter stil. Dankzij een doelpunt van Wesley Said en twee eigen treffers, van de Brazilianen Marcelo en Rafael, kon Dijon drie belangrijke punten pakken.

Lyon verloor afgelopen dinsdag in de halve finales van de Franse beker op eigen veld van Stade Rennes (2-3). In dat duel mocht Depay in de zeventigste minuut invallen.