Invaller Sobrino redt Cillessen & co in slotfase

Bij Valencia was doelman Jasper Cillessen weer van de partij. De Nederlandse international ontbrak zondag in de verloren competitiewedstrijd bij Osasuna (3-1) doordat hij zich niet lekker voelde. Hij moest na een goede combinatie in blessuretijd van de eerste helft de bal uit het net vissen. Lucan Ocampos werkte prima af na een assist van Fernando. Sevilla was ook in de tweede helft de betere ploeg, maar ietwat onverwachts kwam de thuisploeg dan toch op gelijke hoogte. Na een vrije trap van Daniel Parejo knikte invaller Rubén Sobrino in de 81ste minuut de bal binnen. Vijf minuten daarvoor vierde een andere invaller, Manu Vallejo, al de gelijkmaker. Maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel.