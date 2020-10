Invaller Vardy matchwinner tegen zijn favoriete tegenstander Arsenal

Premier LeagueJames Vardy kwam vanavond na een uur spelen bij een 0-0 stand in het veld, maar veel supporters van Arsenal zullen vanaf dat moment niet lekker voor de televisie hebben gezeten. De 33-jarige spits uit Sheffield maakte zijn naam als Arsenal-killer opnieuw waar en kopte Leicester City naar een 0-1 zege in het Emirates Stadium.

Vardy staat nu op elf goals in twaalf Premier League-wedstrijden tegen Arsenal, waarmee hij alleen Wayne Rooney (12 goals tegen Arsenal) nog voor zich heeft. Het was ook nog eens een prachtige goal, die Leicester City vanavond aan de drie punten hielp in het noordoosten van Londen. Na 80 minuten spelen gaf de Belgische middenvelder Youri Tielemans een splijtende pass op Cengiz Ünder, de 23-jarige linkspoot uit Turkije die dit seizoen wordt gehuurd van AS Roma. Ünder bewaarde goed het overzicht en gaf met rechts de pal op het hoofd van Vardy, die eenvoudig binnen kon koppen: 0-1.

Het was voor Mikel Arteta zijn eerste nederlaag in het Emirates Stadium als coach van Arsenal, waar de 38-jarige Spanjaard op 20 december 2019 begon als coach. Arsenal staat nu tiende met negen punten uit zes duels, nadat eerder al werd verloren van Liverpool (2-1) en Manchester City (1-0). Leicester City staat vierde met twaalf punten. Daarmee heeft de ploeg van Brendan Rodgers evenveel punten als Aston Villa en een punt minder dan Everton en Liverpool, de stadgenoten die de koppositie in de Premier League delen.

In het seizoen 2011/2012 verloor Arsenal voor het laatst meer dan twee van de eerste zes competitieduels. Ook in 1994/1995 gebeurde dat. Volgend weekend wacht Arsenal de uitwedstrijd tegen Manchester United, dat zaterdagavond op Old Trafford doelpuntloos gelijkspeelde tegen Chelsea.

Arsenal en Leicester City spelen komende donderdag weer in de Europa League. Arsenal doet dat thuis tegen het Ierse Dundalk, Leicester City neemt het in Griekenland op tegen AEK Athene. Arsenal en Leicester City begonnen de Europa League afgelopen donderdag allebei met een zege.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © BSR Agency