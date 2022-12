Iraanse profvoetballer (26) hangt doodstraf boven het hoofd na deelname aan protesten

Erik ten Hag na vertrek Cristiano Ronaldo op zoek naar aanvaller: Cody Gakpo weer in beeld bij Manchester United

Trainer Erik ten Hag is met zijn club Manchester United op zoek naar een nieuwe aanvaller. De van Ajax overgekomen coach wil geen namen noemen, maar zegt bij ‘een geschikte speler toe te slaan’. United nam vorige maand afscheid van vedette Cristiano Ronaldo nadat de aanvaller zich in een interview bijzonder kritisch had uitgelaten over de club en Ten Hag.

11 december