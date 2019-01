Iran haalt zonder Jahanbakhsh uit tegen Jemen

China begon met een kleine zege. Bondscoach Marcello Lippi zag zijn elftal met 2-1 winnen van Kirgizië. In dezelfde groep versloeg Zuid-Korea eveneens met klein verschil de Filipijnen: 1-0.



Halverwege de wedstrijd keken de Chinese voetballers nog tegen een achterstand aan. Akhlidin Israilov scoorde kort voor rust. Door een kolderiek eigen doelpunt van keeper Pavel Matiash kwam China in de 50ste minuut langszij. Yu Dabao bezorgde de Chinezen in de 78ste minuut de zege.