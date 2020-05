‘It's coming back’: zo wil de Premier League het seizoen afmaken

Ophef over spontaan promotie­feest­je FC Saarbrüc­ken

16:54 Een spontaan promotiefeestje van enkele spelers, stafleden en officials van FC Saarbrücken heeft in Duitsland de nodige commotie veroorzaakt. Door de definitieve beëindiging van het seizoen in de Regionalliga Südwest vanwege de coronacrisis keert de club voor de eerste keer na zes jaar terug in de derde Bundesliga. Dat bondsbesluit leidde in de stad onder meer tot vrolijke taferelen op straat waarbij ook verscheidene clubmensen werden gesignaleerd.