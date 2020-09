Italiaans OM bekijkt rol Juventus in zaak rond vervalst examen Luis Suárez

Het Openbaar Ministerie in Perugia onderzoekt de rol van Juventus in de kwestie rond het vervalste inburgeringsexamen van Luis Suárez. Uit afgeluisterde telefoongesprekken tussen de universiteit en vertegenwoordigers van de club zou blijken dat Juventus heeft ‘onderhandeld’ over het examen en heeft beloofd andere spelers die een inburgeringscursus zouden moeten afleggen naar hen toe te sturen. Het OM onderzoekt of sprake is van corruptie, ook de Italiaanse voetbalbond is een onderzoek gestart.

Door Angelo van Schaik



De advocaat van Juventus, Maria Turco, zou met Simone Olivieri, directeur van de Università per Stranieri (Universiteit voor Buitenlanders) in Perugia hebben overlegd over hoe Luis Suárez zo snel mogelijk kon slagen voor zijn inburgeringsexamen. Dat is te horen in telefoontaps die in het bezit zijn van de Italiaanse krant Corriere della Sera.



De advocaat van de Turijnse club stelt voor de vragen alvast door te sturen naar de Uruguayaanse spits, zodat hij de antwoorden uit zijn hoofd kan leren. De directeur stemt in, zoekt samen met advocaat Turco de examinatoren uit en gaat ook akkoord met het verzoek het examen een paar dagen te vervroegen, 17 september in plaats van 22 september.

Geen staat van beschuldiging

Juventus belooft aan de universiteit spelers die in de toekomst een inburgeringscursus nodig hebben bij hen langs te sturen. Gegarandeerde inkomsten voor de universiteit dus. Het Openbaar Ministerie in Perugia onderzoekt of sprake is van corruptie, maar benadrukt dat Juventus nog niet in staat van beschuldiging is gesteld.

De Italiaanse voetbalbond heeft inmiddels bij het parket van de Midden-Italiaanse stad de dossiers opgevraagd. De FIGC wil kijken of Juventus de sportieve regels heeft overtreden, in het ergste geval hangt de directie van de club een schorsing van twee jaar boven het hoofd.

„Maria Turco is niet in dienst van de club en dus geldt die regel niet,” is de verdediging van Juventus. De advocate werkt voor een advocatenkantoor dat al decennia lang voor de club actief is, maar is formeel niet in dienst. „Juventus heeft geen enkele druk uitgeoefend,” zegt Turco’s baas Luigi Chiappero tegen de krant La Stampa. Aan het openbaar ministerie om uit te zoeken wat Juventus rol exact was.