Italiaanse bondscoach van EK'88 en WK'90 overleden

0:18 Het blijft sukkelen bij Arsenal. Wordt de ene week gewonnen van Chelsea in de League, loopt het een week later in de Premier League weer tegen een pijnlijke uitglijder aan. Vanavond was degradatiekandidaat Swansea City met 3-1 te sterk. Arsenal heeft van zijn laatste vijf uitwedstrijden in alle competities (Premier League, FA Cup en League Cup) er geen een gewonnen.