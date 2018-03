Italiaanse dopingautoriteit roept De Vrij op het matje

Bij De Vrij werd na het competitieduel met Hellas Verona (2-0 winst) op 19 februari een dopingtest afgenomen. Hij had daarna twee formulieren moeten ondertekenen, maar op een van de papieren ontbreekt het krabbeltje van de international. Zijn club noemt het een 'bureaucratische kwestie'.



Het bericht dook op in Italiaanse media vlak nadat bij de Braziliaanse middenvelder Joao Pedro van Cagliari het verboden middel hydrochloorthiazide werd aangetroffen. Hij is tot nader order geschorst.



De Vrij speelt sinds de zomer van 2014 voor Lazio, dat hem overnam van Feyenoord. Hij is aan zijn laatste maanden bezig bij de Italiaanse nummer 4. Het contract van de 26-jarige verdediger loopt tot het einde van dit seizoen, gesprekken over contractverlenging liepen op niets uit. Zijn naam zingt rond bij Manchester United, Liverpool en Internazionale.