Italiaanse media: 'Georginio Wijnaldum laat zich niet opereren en mist WK in Qatar definitief’

Wijnaldum kan waarschijnlijk pas in februari 2023 zijn rentree weer maken nu hij voor deze optie van revalideren heeft gekozen. De van Paris Saint-Germain gehuurde middenvelder brak afgelopen zondag op de training van AS Roma zijn scheenbeen na een duel met de 19-jarige Felix Afena-Gyan uit Ghana.



Wijnaldum had een week eerder in de uitwedstrijd bij Salernitana (0-1) zijn debuut gemaakt in de Serie A. Hij viel toen twaalf minuten voor tijd in. Afgelopen maandag won AS Roma in het uitverkochte Stadio Olimpico met 1-0 van Cremonese, de ploeg van spits Cyriel Dessers. Chris Smalling maakte in de 65ste minuut de winnende goal en droeg die op aan Wijnaldum. Voor de wedstrijd droegen de spelers al shirts met de tekst ‘Forza Gini’.