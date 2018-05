Italiaanse voetbalbond stelt Mancini aan als bondscoach

Lozano in Mexicaanse WK-voorselec­tie

19:43 PSV-aanvaller Hirving Lozano is opgenomen in de voorselectie van Mexico voor het komende WK in Rusland. De 22-jarige spits scoorde in zijn eerste seizoen bij de landskampioen uit Eindhoven zeventien keer in de competitie. Hij bracht tevens in de eredivisie negen assists op zijn naam.