Italiaanse voetballer Armando Izzo vijf jaar de gevangenis in voor matchfixing en criminele banden

LIVE Serie A | Napoli heeft punt nodig voor landstitel, maar komt al snel achter bij Udinese

Nog één puntje scheidt Napoli van de derde landstitel in de clubhistorie. Dat kan vanavond gebeuren in de Dacia Arena van Udinese, de club van Kingsley Ehizibue (basis) en Marvin Zeegelaar (bank). Napoli werd twee keer eerder kampioen in de Serie A, aan de hand van Diego Maradona in 1987 en 1990. Treden Khvicha Kvaratskhelia en Victor Osimhen vanavond in zijn voetsporen? Volg Udinese - Napoli in ons liveblog.