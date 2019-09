Italië is er al bijna, blamage voor Van 't Schip

Henrikh Mkhitaryan was vanmiddag goud waard voor Armenië. De speler van AS Roma hielp zijn land in EK- kwalifictaiegroep J met twee goals en een assist aan de 4-2 zege op Bosnië-Herzegovina. In Jerevan maakte Bosnië tot twee keer toe een achterstand goed. Na de vroege 1-0 van Mkhitaryan zorgde zijn Roma-ploeggenoot Edin Dzeko voor de 1-1. Ook na de tweede treffer van de oud-speler van Borussia Dortmund, Manchester United en Arsenal hadden de bezoekers nog een antwoord. Amer Cojak zorgde halverwege de tweede helft voor 2-2. Niet veel later sloeg Mkhitaryan opnieuw toe. Dit keer als aangever bij derde Armeense treffer van Hovhannes Hambardzumyan. Ver in blessuretijd zorgde Stjepan Loncar met een eigen goal voor de 4-2 eindstand. Kort na het duel diende de verliezende bondscoach Robert Prosinecki zijn ontslag in.



Achter Finland (twaalf punten) volgen Armenië (negen), Bosnië-Herzegovina (zeven) en Griekenland (vijf).