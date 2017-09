Italië na 35 jaar terug op gewijde grond in Bernabéu

Frank de Boer vecht bij Crystal Palace tegen ontslag

0:54 Frank de Boer staat na drie opeenvolgende nederlagen in de Premier League zwaar onder druk bij Crystal Palace. Voorzitter Steve Parish ontslaat hem vrijwel zeker, als hij ook zijn vierde duel, volgende week op bezoek bij Burnley, verliest. De Boer onderkent de penibele situatie en is van zins zijn meer avontuurlijke speltype over boord te gooien.