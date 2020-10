Italië walst in aanloop naar Oranje over Moldavië heen, ook monsterscore Frankrijk

Uitslagen oefenduelsItalië kende vanavond een uitstekende generale in aanloop naar het Nations League-treffen met het Nederlands elftal deze week. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini walste al voor rust over Moldavië heen (6-0). Spanje en Portugal bleven steken op 0-0.

Francesco Caputo luisterde zijn debuut bij de Italiaanse ploeg op met een treffer. De 33-jarige aanvaller van Sassuolo werd tegen Moldavië de op een na oudste debutant ooit bij de Azzuri. Ook Bryan Cristante, Stephan El Sharaawy (2) en Domenico Berardi leverden met hun treffers een bijdrage aan de eenvoudige zege. Moldaviër Veaceslav Posmac schoot de Italianen met een eigen treffer nog te hulp, waardoor het vertrouwen tankte in aanloop naar de return in de Nations League tegen Oranje. Een maand geleden pakte Italië al de drie punten in en tegen Nederland (0-1).

Frankrijk zorgde in het Stade de France eveneens voor een monsterscore. Tegen Oekraïne boekte de wereldkampioen van 2018 de grootste zege sinds 1995, toen Azerbeidzjan met 10-0 werd verslagen. Olivier Giroud (2), Corentin Tolisso, Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, Antoine Griezmann en een eigen treffer van Vitaliy Mykolenko leidden met hun goals de gigantische oorwassing in. Viktor Tsihankov nam de eretreffer voor zijn rekening.

Ook Polen walste over de tegenstander heen. Dankzij een razendsnelle hattrick van middenvelder Kamil Grosicki wonnen de rood-witten, waar de bij Napoli op ramkoers geraakte Arek Milik in de basis stond en voor het slotakkoord zorde, met ruime cijfers: 5-1. Krzysztof Piatek nam de vierde treffer van de avond voor zijn rekening.

Duitsland kwam niet verder dan een gelijkspel tegen sparringspartner Turkije. Die Mannschaft leek lang af te stevenen op een zege dankzij een goal van Gian-Luca Waldschmidt in de slotfase, maar Kenan Karaman zorgde voor de climax in het spectaculaire duel. Duitsland kwam eerder tot scoren via Julian Draxler en debutant Florian Neuhaus, terwijl de Turken Ozan Tufan en Elecan Karaca iets terug deden.

Hét topaffiche van de avond, het vriendschappelijke duel tussen buurlanden Portugal en Spanje, eindigde zoals het begon. Beide ploegen kwamen niet tot scoren en bleven steken op 0-0. Bij d Portugezen, die nauwelijks kansen creëerden, stond Cristiano Ronaldo in de basis. Hij kon niet dichter in de buurt komen van all-time internationale topscorer Ali Daei, die namens Iran 109 keer scoorde. Ronaldo staat na vanavond nog altijd op 101 treffers in het shirt van Portugal.

Denemarken had eerder op de avond bepaald geen moeite met Faeröer, gezien het feit dat de Scandinaviërs al met rust de 4-0 eindstand hadden bereikt. Oud-Ajacied Christian Eriksen is bij Inter niet zeker van een basisplaats, maar mocht bij de Denen wél starten. Hij beloonde het vertrouwen van de bondscoach met een benutte strafschop. Ook Andreas Olsen, Joakim Maehle en Andreas Cornelius droegen bij aan de doelpuntenproductie.

Uitslagen Europese oefeninterlands

Portugal - Spanje: 0-0

Polen - Finland: 5-1

Italië - Moldavië: 6-0

Oostenrijk - Griekenland: 2-1

Andorra - Kaapverdië: 1-2

Duitsland - Turkije: 3-3

Slovenië - San Marino: 4-0

Zwitserland - Kroatië: 1-2

Luxemburg - Liechtenstein: 1-2

Denemarken - Faeröer: 4-0

Cyprus - Tsjechië: 1-2

Estland - Litouwen: 1-3

Malta - Gibraltar: 2-0

Montenegro - Letland: 1-1

Volledig scherm Christian Eriksen. © AFP