Ivoriaanse prijzenpakker Touré stopt met profvoetbal

Touré begon zijn carrière bij ASEC Mimosa in Ivoorkust en speelde zijn laatste minuten voor Olympiakos. De middenvelder maakte vooral furore bij Manchester City, waarmee hij zeven prijzen veroverde waaronder drie keer de landstitel.



Daar beleefde Touré in 2013-2014 zijn allerbeste seizoen. Met twintig goals en negen assists had hij een belangrijk aandeel in het kampioenschap, ook de League Cup werd dat jaar veroverd.



Touré speelde ook nog bij FC Barcelona, waarmee hij de Champions League twee landstitels pakte en de Spaanse beker pakte, AS Monaco, Beveren en Metalurh Donetsk.