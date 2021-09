Jaap Stam en Kenneth Vermeer al twaalf duels zonder zege, Van der Water scoort tegen Eloy Room

Meeste interlandgoals Cristiano Ronaldo passeert Ali Daei met late kopgoals tegen Ierland

1 september Cristiano Ronaldo is Ali Daei gepasseerd als meest trefzekere speler ooit in het interlandvoetbal. De 36-jarige sterspeler van Portugal scoorde vanavond in het Estádio Algarve in Faro in de 89ste en 96ste minuut met twee fraaie kopballen tegen Ierland. Hij voorkwam zo een nederlaag voor zijn land: 2-1.