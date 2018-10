Jan Vertonghen mist duels met Oranje én PSV

Mechele (Club Brugge) vervangt Jan Vertonghen, die vier tot zes weken aan de kant staat met een hamstringblessure. De speler van Tottenham Hotspur mist niet alleen de oefeninterland van de Rode Duivels tegen het Nederlands elftal, maar waarschijnlijk ook de twee duels met PSV in de Champions League.



,,Het kan zijn dat Jan de komende twee interlandperiodes ontbreekt bij ons'', zei bondscoach Roberto Martinez bij de presentatie van zijn selectie voor de wedstrijd in de Nations League tegen Zwitserland komende vrijdag en het oefenduel vier dagen later met Oranje. ,,Dat is slecht nieuws.''