Janssen helpt Fenerbahçe aan belangrijke zege

Tien man AS Roma spoelen CL-kater weg tegen Chievo

20:01 AS Roma heeft zich in de Italiaanse voetbalcompetitie hersteld van de ruime nederlaag in de halve finales van de Champions League tegen Liverpool (5-2). Vier dagen voor de return tegen de Engelsen, won het team van trainer Eusebio Di Francesco met ruime cijfers van Chievo: 4-1.