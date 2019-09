Janssen helpt Monterrey aan gelijkspel met tweede goal in Mexico

Janssen ontbrak in de eerste drie duels nog in de wedstrijdselectie en moest het daarna doen met vier korte invalbeurten. Bij die tweede daarvan, uit bij Santos Laguna (2-1) verlies, maakte hij wel direct zijn eerste goal voor CF Monterrey. In de afgelopen twee thuiswedstrijden tegen Necaxa (0-2 verlies) en Puebla FC (3-2 winst) stond hij al in de basis en vannacht speelde hij ook negentig minuten in de uitwedstrijd bij Cruz Azul.



Janssen maakte een kwartier voor tijd met een intikker de 1-1 tegen Cruz Azul. Na het gelijkspel in Mexico-Stad staat Monterrey nu zevende in de Liga MX na elf speelrondes. De achterstand op koploper Santos Laguna is zeven punten.