Janssen maakt na slepende blessure eerste minuten van 2018

Klopp: Hij moet nu toeslaan Alle ogen zijn gericht op 'Mo' Salah

17:54 Alle ogen zijn morgen gericht op topschutter Mohamed Salah in de eerste halve finale van de Champions League tussen Liverpool en AS Roma. De Egyptische spits moet de Engelse club in een goede uitgangspositie brengen om voor het eerst sinds 2007 de finale van de Champions League te bereiken.