Japan met Nishino als bondscoach naar WK voetbal

Lazio profiteert van puntenverlies AS Roma

8 april Lazio heeft in de Serie A stadgenoot AS Roma ingehaald op de ranglijst. De Romeinse subtopper pakte drie punten op bezoek bij Udinese (1-2). Daarmee kwam de ploeg van basisspeler Stefan de Vrij op zestig punten, evenveel als AS Roma, dat echter een slechter doelsaldo heeft en daardoor naar de vierde plek zakte. AS Roma verloor gisteren met 0-2 van Fiorentina.