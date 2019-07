Jasper Cillessen gretig bij presentatie: ‘Ik wil álles spelen’

Door Edwin Winkels



,,Ik wil Liga spelen, de Champions League, ik wil álles spelen,” benadrukte de Nederlander, die van plaats is geruild met de Braziliaan Neto, die toevallig vandaag bij FC Barcelona is gepresenteerd. ,,Ook naar Barcelona ging ik met de wil om te spelen, maar daar was Ter Stegen de uitverkorene: Zoiets is een beslissing van de trainer,” zei Cillessen, die al met coach Marcelino van Valencia heeft gesproken. ,,Ik heb hem gezegd dat ik kom om te spelen.”

Quote Jasper wilde graag, hij heeft geen andere opties overwogen. Anil Murthy, voorzitter Valencia Daar is het tijd voor, vindt Cillessen, die in drie seizoenen bij FC Barcelona slechts in het bekertoernooi vaste keus onder de lat was. Te weinig wedstrijden voor een keeper van Oranje. ,,Ook daarom heb ik voor Valencia gekozen. Het is een grote club, die de Champions gaat spelen, en Mestalla is een fantastisch stadion. Ik ben dertig jaar, en wil op deze leeftijd geen bankzitter zijn. Om doelman van het Nederlands elftal te blijven moet ik vaker spelen. Voor mij is dit daarom een stap vooruit in mijn carrière. Ik ben er klaar voor.”

Voorzitter Anil Murthy, die bereid was 35 miljoen euro voor Cillessen te betalen, toonde zich dik tevreden met de komst van de Nederlander. ,,We zitten met Valencia de laatste twee seizoenen in een stijgende lijn. Die willen we voortzetten, en met Cillessen hebben we een heel complete keeper met ervaring bij de nationale selectie en in de Champions League. Hij wilde graag, heeft geen andere opties overwogen. Zo iemand hebben we graag.”