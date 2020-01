Jasper Cillessen opnieuw gepasseerd bij Valencia

Spelersbus Barça raakt de weg kwijt in Saoedi-Ara­bië

19:15 De eerste training van de voetballers van Barcelona, in aanloop naar de strijd om de Spaanse Supercup in Saoedi-Arabië, is met grote vertraging begonnen. De chauffeur van de spelersbus zette in Jeddah de selectie, met onder meer Frenkie de Jong, op het verkeerde complex af.