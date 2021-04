Jayden Braaf gaat Seedorf en De Ligt voorbij in recordboeken van Serie A

Advocaat verwacht op termijn alsnog Super League: ‘Iedereen zoekt naar geld’

23 april Dick Advocaat denkt dat een Super League voor de grootste voetbalclubs ter wereld over een paar jaar alsnog wordt ingevoerd. ,,Het is wel leuk hoe dit nu geëindigd is, maar ik heb nog steeds het gevoel dat dit over drie, vier jaar weer terugkomt hoor”, zei de 73-jarige trainer van Feyenoord.