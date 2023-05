Jeremie Frimpong en landskampioen Matthijs de Ligt opgenomen in Bundesliga-elftal van het jaar

De Engelse middenvelder Jude Bellingham is uitgeroepen tot voetballer van het jaar in de Bundesliga. De 19-jarige Bellingham was goed voor 8 doelpunten en 5 assists in 31 competitieduels. Hij voetbalt sinds de zomer van 2020 bij Borussia Dortmund dat hem overnam van Birmingham voor zo’n 20 miljoen euro. Zijn marktwaarde wordt inmiddels geschat op het zesvoudige en Bellingham wordt nadrukkelijk in verband gebracht met Real Madrid.