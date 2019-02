Joaquín de Joker: kippenhypnotiseur en zijn nieuwe Copa-droom

Grapjas, vreemde vogel én geweldige voetballerGrapjas, vreemde vogel, maar bovenal een geweldige voetballer en publiekslieveling door heel Spanje. Joaquín (37) kan vanavond met ‘zijn’ Real Betis de Copa del Rey-finale in eigen stadion bereiken en er is - buiten de fans van Valencia en Sevilla - niemand die hem dat niet gunt.

Het is november 2015 als Joaquín aanschuift in de Spaanse talkshow El Hormiguero. De voetballer zit vaker in het programma, maar zo vreemd als deze uitzending was het nooit en zal het ook nooit meer worden. De presentator is op de een of andere manier op het idee gekomen om het publiek te vertellen dat de aanvaller bekend staat om het feit dat hij kippen kan hypnotiseren. Daar blijft het niet bij, want een paar tellen later wordt er een kip op de tafel gezet.

Waar veel voetballers hun neus zouden ophalen voor een dergelijk verzoek omdat zij niet als clown willen worden weggezet, of toch op z'n minst wat ongemakkelijk op hun stoel heen en weer zouden schuiven, lacht Joaquín zijn tanden bloot. Wat volgt is een twee minuten durende en - eerlijk is eerlijk - vrij overtuigende poging om de kip inderdaad hypnotiseren.

Het bizarre moment is slechts één van de redenen waarom Joaquín in Spanje zo geliefd is. Behalve dan bij - zoals gebruikelijk bij kinderen van Real Betis - de fans van aartsrivaal Sevilla. De routinier komt uit een eenvoudig gezin, maar ook nu hij zo'n beetje zijn hele familie naar rijkdom heeft gevoetbald, is hij dezelfde persoon. In een interview met Bleacher Report probeerde journalist Rafael Pineda hem ooit te typeren. ,,Het is een artiest, een showmannetje en een bijzonder persoon. Hij is nooit te beroerd om vrijwilligerswerk te doen. Of eigenlijk: hij doet zo'n beetje alles waardoor hij wordt gevraagd.”

Joaquín debuteert in 2000 voor Betis, waarna hij via Valencia, Málaga en Fiorentina in 2015 terugkeerde bij zijn oude liefde. Bij die club is hij inmiddels ook grootaandeelhouder. In de nationale ploeg heeft hij de slag nét gemist. Tussen 2002 en 2007 komt hij tot 51 interlands, maar als de gloriejaren aanbreken, valt hij buiten de boot. Zodoende mist hij de EK-zeges in 2008 en 2012 en natuurlijk de wereldtitel in 2010.

Bruiloft

Zijn palmares is dan ook beperkt: hij won slechts tweemaal de Copa del Rey. In 2005 pakte hij de prijs met Betis en in 2008 met Valencia, al zat hij tijdens de laatste finale negentig minuten op de bank. Het is die eerste prijs die hem dus het meest bijblijft, hetgeen een paar weken later ook wel blijkt, als Joaqúin de trofee doodleuk meeneemt naar de kerk voor zijn eigen bruiloft.

Het is nog maar eens een opmerkelijk verhaal rond Joaquín, die grossiert in opvallende quotes en acties. Zo noemde hij huidig bondscoach Ronald Koeman in hun gezamenlijke Valencia-tijd ‘onprofessioneel’ en zinspeelde hij op overmatig drankgebruik van zijn toenmalige trainer door te stellen: ,,Hij denkt vooral aan wijn.” Recenter dook er een video op waarop te zien is hoe spelers van Betis discussiëren over wie er het meest heeft gelopen in een wedstrijd. Joaquín vindt het maar niks. ,,Hoe meer je rent, hoe slechter het is. Dat betekent namelijk dat je continu achter je man of de bal hebt aangerend. Kijk naar Lionel Messi: die rent vier keer per wedstrijd en maakt er dan drie.”

Dat hij ook van een feestje houdt, bewijst hij een jaar geleden. Met Betis wint hij die avond met 3-5 bij aartsrivaal Sevilla. Na afloop is Joaquín helder over wat hij en zijn ploeggenoten moeten doen. ,,Naar bed? Vanavond gaat er helemaal niemand naar bed. Ik zorg er persoonlijk voor dat iedereen die vóór vijf uur morgenochtend thuis is, een boete krijgt.”

Zijn voorliefde voor het uitgaansleven komt hem als talent op een reprimande te staan. Hij verschijnt op een dag op de training met een gele substantie op zijn schoenen. Het is een soort stof dat op de vloer van een discotheek lag, maar een nog steeds dronken Joaquin probeert de boel te redden. Hij vertelt trainer Lorenzo Serra Ferrer dat hij hardlopend door het zand naar de training is gekomen. De oefenmeester prikt door het bedrog heen en stuurt hem naar huis.

Extra tintje

Het zijn mooie anekdotes, maar bovenal is Joaquín een parel voor de sport. Een technicus die het eeuwige voetballeven lijkt te hebben. Hij is alweer 37 jaar, maar heeft nog een contract voor anderhalf jaar. Vanavond speelt hij met Betis de return in de halve bekerfinale: op bezoek bij zijn oude werkgever Valencia moet Betis een 2-2 (mét goal van Joaquín, ineens uit een corner) uit de heenwedstrijd zien te repareren.