Joaquín haalt uit naar Koeman: ‘Hij gaf alleen om de flessen wijn bij het eten’

In een interview op Canal Sur Radio laat de oud-international van Real Betis weten dat zijn relatie met Koeman behoorlijk is bekoeld. ,,Ik denk niet dat hij me begroet’’, zegt Joaquín. ,,We kunnen hooguit een paar flessen water naar elkaars hoofd gooien, maar hallo zeggen? Ik denk het niet.’’

Joaquín was in het seizoen 2007-2008 speler van Valencia onder Koeman, die in Mestalla regelmatig met zijn selectie overhoop lag. ,,Alles wat ik wilde zeggen heb ik Koeman al verteld’’, zegt de middenvelder. ,,Ik heb altijd geprobeerd een goede relatie met hem te onderhouden, vooral omdat hij de coach was en ik wilde spelen. Ook als ik geblesseerd was. Zijn relatie met mij was nooit goed. Koeman sprak niet met de spelers. Hij stuurde zijn assistent Bakero.’’

Volledig scherm Ronald Koeman als trainer van Valenica. © AFP

Hoewel Koeman de beker won, werd hij na een half jaar al ontslagen bij Valencia. ,,Ik zou graag half zo slim zijn als hij, want hij verdiende zeven miljoen euro in vijf maanden’’, zegt Joaquín. ,,Hij heeft bewezen een slechte coach te zijn en hij heeft weinig van een goed persoon. Hij nam geen afscheid in de kleedkamer en heeft zelfs zijn auto van de club niet ingeleverd. Omdat het seizoen niet langer duurde, zijn we niet gedegradeerd. Het enige waar Koeman om gaf, waren de vijf of zeven flessen wijn bij het avondeten.’’