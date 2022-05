John Guidetti vindt nieuwe club: ‘Het voelt goed om thuis te zijn’

Guidetti komt over van Deportivo Alavés, waar hij dit seizoen tien wedstrijden voor speelde in La Liga en nul goals maakte. De inmiddels dertigjarige aanvaller is verheugd met zijn terugkeer in Zweden: ,,Het voelt goed om thuis te zijn. Dit is een jongensdroom die uitkomt en ik wil alle ongelooflijke AIK-fans bedanken voor de liefde van de afgelopen tijd", aldus de Zweed.