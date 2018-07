John Motson (73) gaat na 50 jaar bij BBC toch door als commentator

Motson werd op 10 juli 73 jaar. In mei nam hij na vijftig jaar trouwe dienst afscheid van de BBC, maar zijn pensioen was van korte duur. Talksport, een radioprogramma van de Wireless Group, gaat hem komend seizoen ieder weekend inzetten als radiocommentator bij een wedstrijd in de Premier League. Motson zal ook regelmatig aanschuiven in een radioshow waarin met grote spelers uit het verleden wordt teruggeblikt op oude wedstrijden.



Motson was commentator voor de BBC bij tien WK's, tien EK's, 29 FA Cup-finales en meer dan tweehonderd interlands van Engeland.