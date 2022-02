Jonge invaller Elanga redt zwak Manchester United tegen Atlético Madrid, Ronaldo onzichtbaar

VideoManchester United heeft een 1-1 uit het vuur gesleept in Wanda Metropolitano. Atlético Madrid speelde een uitstekende eerste helft en kwam al snel op voorsprong via uitblinker João Félix, maar tien minuten voor tijd maakte invaller Anthony Elanga de gelijkmaker namens United. Zo is alles nog open voor de return op Old Trafford op dinsdag 15 maart.

Diego Simeone koos ervoor om sterspelers Antoine Griezmann en Luis Suárez op de bank te zetten in deze kraker in de achtste finales van de Champions League. Zijn keuze voor de energieke aanvallers João Félix en Ángel Correa pakte goed uit. Atlético Madrid schoot uit de startblokken en de derde kans, na iets meer dan zes minuten spelen, ging raak. De uitstekend spelende linksback Renan Lodi gaf de bal goed voor op João Félix, waarna de 22-jarige Portugees de bal fraai via de binnenkant van de paal binnen kopte: 1-0.



Manchester United stelde daar weinig tot niets tegenover. Sterker nog, in het eerste uur had United geen enkel balcontact in het strafschopgebied van Atlético Madrid. De kampioen van Spanje is dit seizoen zeker niet zo stabiel als in afgelopen jaren, maar vanavond zat de boel achterin weer ouderwets potdicht bij de ploeg van Simeone.

Een kwartier voor tijd viel Anthony Elanga in bij Manchester United. Vijf minuten later maakte de 19-jarige Zweed de 1-1 namens de Engelse recordkampioen, waardoor alles nog open ligt voor de return over drie weken. Met dit resultaat mag United misschien zelfs wel worden gezien als de favoriet voor een plek in de achtste finales, al werd vanavond ook duidelijk dat beide clubs bezig zijn aan een moeizaam seizoen. Atlético Madrid staat vijfde in La Liga op vijftien punten van Real Madrid, Manchester United vierde in de Premier League op zeventien punten van koploper Manchester City.

Cristiano Ronaldo mocht de hele wedstrijd blijven staan van Ralf Rangnick, maar de 37-jarige Portugees liet vrijwel niets zien. De enige balcontacten die hij in de eerste helft had waren rond de middenlijn. Ronaldo speelde vanavond voor de 36ste keer tegen het Atlético van Diego Simeone. In de vorige 35 duels had hij 25 keer gescoord en negen assists gegeven.

