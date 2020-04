Jordan Henderson, sociaal bewogen aanvoerder van Liverpool: ‘Hij staat altijd klaar voor anderen’

1. Leiderschap

Veel kritiek was er in Engeland de afgelopen maand aanvankelijk op Liverpool, dat meldde gebruik te willen maken voor de regeling voor staatssteun aan bedrijven die het moeilijk hebben door de coronacrisis. De Engelse club besloot er onder druk toch maar van af te zien.



Niet lang daarna kwam captain Henderson met een initiatief dat wél veel goodwill kweekte. Hij zette met andere aanvoerders uit de Premier League een fonds op voor National Health Service, het openbare Britse gezondheidsstelsel. Volgens Engelse media zit er al miljoenen euro’s in het fonds.

Captain Simon Francis van Bournemouth vertelt over de rol van Henderson op planetfootball.com. ,,Jordan belde ons allemaal persoonlijk op om het plan uit te leggen, en iedereen was snel bereid om mee te werken. Hij leidde onze zoom-calls en was ook verder heel actief om alles te regelen. Ik heb nooit met hem gevoetbald, maar dit gaf me een groot inzicht in zijn leiderschapskwaliteiten.’’



Clublegende Steven Gerrard van Liverpool zegt over het initiatief op theanfieldwrap.com: ,,Dit tekent Jordan. Hij heeft geen ego. Hij plaatst zichzelf altijd achteraan in de rij, hij kijkt eerst naar anderen.’’

Zelf zei Henderson al eens: ,,Ik houd er niet van om over mezelf te praten. Ik praat liever over anderen.‘’

2. Spandoek

Sean Cox raakte in 2018 ernstig gewond op de dag van de thuiswedstrijd van Liverpool in de Champions League tegen AS Roma. De 53-jarige Liverpool-fan, vader van drie kinderen, was in de stad bruut mishandeld door meegereisde AS Roma-fans. Cox belandde zelfs in coma.



Meteen na afloop van de de return later in Rome liep Henderson naar het uitvak van Liverpool met een groot spandoek, dat hij uit de kleedkamer had meegenomen. Dat was bedoeld als steun voor Cox, die toen nog in het ziekenhuis vocht voor zijn leven. ‘Sean, you’ll never walk alone’.

Cox was anderhalf jaar later, in een rolstoel, als speciale gast op Anfield voor het eerste weer bij Liverpool, dat Manchester City op bezoek had. Henderson ontfermde zich over Cox en omhelsde hem in de spelerstunnel, waarna meerdere spelers dat voorbeeld volgden. Liverpool beloofde dat Cox een seizoenskaart krijgt op het moment dat hij verder hersteld is.

Volledig scherm Spelers van Liverpool steken direct na het bereiken van de Champions Leaguefinale (2018) de zwaargewonde fan Sean Cox een hart onder de riem. Ze doen dat bij het uitvak, na het duel met AS Roma. © EPA

3. Niet vergeten

Liverpool-fan Andy Grant was in 2009 als militair op een missie in Afghanistan. Daar strandde hij op een mijn. Hij overleefde, maar één been moest worden geamputeerd. Grant focuste zich daarna op een loopbaan als paralympisch atleet. Hij won twee gouden medailles op de Invicted Games. In 2018 sprak Grant het Engelse nationale voetbalelftal toe voor het WK. Rond die motivatiespeech leerde hij Henderson kennen.

Een klein jaar later bleek dat de aanvoerder van Liverpool de fan nog niet vergeten was. Op Sportbible.com vertelt Grant: ,,Jordan belde me ineens op, of het mij gelukt was om kaartjes te krijgen voor de Champions Leaguefinale van Liverpool tegen Tottenham Hotspur. Dat was me niet gelukt. Vervolgens heeft hij kaartjes voor mijn en m’n dochter geregeld en deze persoonlijk overhandigd. Wát een man.’’

Volledig scherm Henderson (l) deelt mee in de vreugde met doelpuntenmaker Mo Salah na de 1-0 in de Champions League-finale tegen Tottenham Hotspur. Liverpool won in Madrid met 2-0. © AFP

4. Trouw

Henderson is geboren in Sunderland. Bij de gelijknamige club begon hij ook zijn loopbaan. De liefde voor Sunderland is nooit verdwenen. Toen Henderson al speler van Liverpool was, zat hij tussen de fans van Sunderland op de tribune toen die club het in de finale van de League Cup opnam tegen Manchester City. Het hielp niet: Sunderland verloor.



In 2019 overleed een fan van Sunderland aan de gevolgen van een steekpartij. Er werd een actie opgezet om de begrafeniskosten (8000 pond) van de tiener te kunnen betalen. Henderson stortte de eerste 2500 pond. Nadat hij op sociale media ook nog een persoonlijke oproep had gedaan, was er snel voldoende geld ingezameld. Sterker nog, er werd zelfs 14.000 pond opgehaald.

5. Excuses

Nicklous Chu uit Hong Kong was al jaren diehard Liverpool-fan, toen de Engelse club zich in de zomer van 2017 in het Aziatische land meldde in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Chu probeerde vele dagen van alles om met zijn idool Jordan Henderson op de foto te kunnen. Maar telkens liep hij de middenvelder mis, ondanks vele uren wachten. Hij werd er wanhopig van. ,,Maar uiteindelijk kreeg ik ineens een bericht van Jordan’’, meldt Chu op Instagram. ,,Hij wilde me uitnodigingen voor een ontmoeting. Toen ik hem zag en naar binnen wilde, werd ik nog tegengehouden door beveiligers. Maar daarop kwam hij zelf naar buiten via de andere kant. Ik kreeg ook nog een shirt. En het meest bizarre is: Henderson had in zijn bericht eerst zijn excuses aangeboden, omdat ik steeds voor niets had gewacht. Dus let op hé: de aanvoerder van zo’n grote club stuurt míj een bericht met excuses voor iets waar hij niet eens iets aan kon doen. Niet te bevatten. Hij voelt voor mij niet als gewoon een speler, maar als familie.’’



6. Kerstfeest

Voor Kerst 2018 nam Henderson een bijzonder initiatief. Hij verzorgde in Liverpool een kerstfeest voor een fors aantal gehandicapte kinderen. Hij betaalde voor iedereen al het eten en drinken en liet ook cadeaus achter, waaronder i-pads. Henderson was er zelf uiteraard ook bij en nam teamgenoot Adam Lallana nog mee. Eén van de reacties op Anfieldtalk.com. ,,Zelden zulke aardige, sympathieke mensen meegemaakt als Lallana en Henderson.’’