Jorginho en Sarri winnen bij Chelsea-debuut, Palace te sterk voor Fulham

Fulham haalde afgelopen transferperiode voor meer dan honderd miljoen euro aan spelers, maar dat mocht niet baten in de eerste thuiswedstrijd tegen Crystal Palace. Het werd op Craven Cottage 0-2 voor de uitploeg. Bij Fulham bleef Timothy Fosu-Mensah negentig minuten op de bank, net als Jaïro Riedewald bij Crystal Palace, waar Patrick van Aanholt wel negentig minuten speelde.



De rentree van Cardiff City in de Premier League resulteerde in een 2-0 nederlaag op bezoek bij het Bournemouth van Nathan Aké, die negentig minuten speelde. Darryl Janmaat heeft met Watford ook de eerste drie punten van het nieuwe seizoen binnen.



In eigen huis werd het Brighton & Hove Albion van basisspeler Davy Pröpper met 2-0 verslagen. Jürgen Locadia zag dat de gehele wedstrijden met lede ogen aan vanaf de bank. De van AZ overgekomen aanvaller Alireza Jahanbakhsh viel op zijn 25ste verjaardag nog wel even in bij Brighton, dat 25 miljoen euro overmaakte aan AZ voor de topscorer van de Eredivisie vorig seizoen.