José Mourinho haalt na schorsing uit naar UEFA: ‘De voorwaarden waar ik zo sterk in geloofde gelden niet meer’

‘Ik dank u voor de uitnodiging die u mij heeft gedaan om lid te worden van de UEFA Football Board, maar ik moet u helaas meedelen dat ik met onmiddellijke ingang zal afzien van mijn deelname aan deze groep’, schrijft Mourinho aan de Europese voetbalbond. ‘De voorwaarden waar ik zo sterk in geloofde toen ik lid werd, zijn niet meer geldig en ik voelde me verplicht om deze beslissing te nemen.’

Straf na beledigen scheidsrechter

Mourinho kreeg de straf van vier duels naar aanleiding van het beledigen van scheidsrechter Anthony Taylor op de parkeerplaats bij het stadion in Boedapest, direct na de finale. Roma verloor de in 1-1 geëindigde finale na strafschoppen. De scheidsrechter werd een dag later belaagd door AS Roma-fans op het vliegveld.

De Uefa legde AS Roma verder twee boetes op van 50.000 en 5000 euro. De eerste geldstraf is voor het gedrag van de fans tijdens de finale. Zij staken vuurwerk af, gooiden met voorwerpen en vernielden spullen. Roma mag de eerstkomende Europese uitwedstrijd geen supporters meenemen. De tweede boete is opgelegd voor misdragingen door spelers van AS Roma. De Uefa wil dat AS Roma binnen een maand contact opneemt met de Hongaarse voetbalbond om de in het stadion aangerichte schade te vergoeden.