José Mourinho helemaal klaar met Rick Karsdorp: ‘Er was er eentje die me niet beviel’

Vijf maanden geleden vierden ze nog samen feest, na de winst op Feyenoord in de Conference League-finale in Tirana. Het was de bekroning van een jaar waarin Rick Karsdorp zich ontpopte als een van de steunpilaren in het AS Roma van José Mourinho. Maar alleen de foto’s herinneren nog aan de liefde van toen, zo bleek woensdagavond na de 1-1 tussen Sassuolo en Roma.

In het kleine perszaaltje van het Mapei Stadion maakte Mourinho duidelijk dat één bepaalde speler in zijn selectie het definitief verbruid heeft. Op zijn welbekende theatrale wijze weigerde de Portugees de boosdoener bij naam te noemen tegenover de aanwezige journalisten, maar voor iedereen was het glashelder dat het om Karsdorp ging. In de beslotenheid van de kleedkamer had de Nederlander even daarvoor al de volle laag gekregen van de coach, die bovenal zijn ongeïnteresseerde houding in het veld laakte en hem met zoveel woorden adviseerde om in januari een andere werkgever te zoeken.

Volledig scherm Rick Karsdorp en José Mourinho na het winnen van de Conference League-finale tegen Feyenoord. © Pro Shots / Stanley Gontha

,,Ik zal jullie niet vertellen wie het is, ik heb het net wel gezegd in de kleedkamer en dat is iets wat ik niet vaak doe’’, zei Mourinho, doelend op zijn gewoonte om spelers te allen tijde in bescherming te nemen. ,,Wij hadden vandaag zestien spelers die in actie kwamen en vijftien van hen toonden de juiste instelling. Er was er maar eentje die me niet beviel. Jullie hebben mij nog nooit kritisch gehoord over een individuele speler en we moeten elkaar steunen in moeilijke tijden. Maar als het om houding gaat, is het een ander verhaal. Als je ergens professional in bent, niet alleen in het voetbal, moet je respecteren wie je vertegenwoordigt en je best doen zoals iedereen.’’

De directe aanleiding voor Mourinho’s uitbarsting was de late gelijkmaker van Sassuolo, die tot stand kwam na een ingooi waarbij invaller Karsdorp uit positie stond. Puur een kwestie van concentratie, van houding, aldus de furieuze coach. Feitelijk was het vooral een druppel die de emmer deed overlopen. Want ook afgelopen weekend maakte Karsdorp geen beste beurt. Nadat hij in de pijnlijk verloren derby tegen Lazio (0-1) was gewisseld, zocht de 27-jarige Nederlander direct de kleedkamer op, zonder zijn trainer een blik waardig te gunnen. Even later keerde hij weliswaar op zijn schreden terug en nam alsnog plaats in de dug-out, maar het verkeerde signaal was toen al duidelijk geregistreerd. En Italiaanse media beschrijven ook hoe Mourinho al langere tijd moeite zou hebben met de trainingsarbeid van Karsdorp, die in zijn optiek iets te vaak ziek, zwak of misselijk afhaakt.

Feyenoord

Zo lijkt na vijfenhalf jaar een einde te komen aan het dienstverband van Karsdorp bij Roma, de club die hem in de zomer van 2017 voor 14 miljoen euro overnam van toenmalig landskampioen Feyenoord. Na twee wisselvallige seizoenen keerde de vleugelverdediger in jaargang 2019/2020 op huurbasis terug in de Kuip, maar de afgelopen twee jaar was hij een van de dragende krachten bij Roma, eerst onder Paulo Fonseca en vervolgens onder diens landgenoot Mourinho.

Ondanks forse investeringen van de Amerikaanse eigenaar – onder meer Georginio Wijnaldum werd aangetrokken – is Roma het seizoen tegenvallend begonnen. De ploeg van Mourinho staat na veertien duels zesde in de Serie A, waarbij het nog wel aansluiting heeft met de grote groep achtervolgers van de ongenaakbare koploper Napoli. Zondag sluiten de giallorossi het eerste deel van het seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Torino. Het lijkt uitgesloten dat Rick Karsdorp dan in actie komt.